Mandello. Due escursionisti e tre cani recuperati sul Sentiero del Fiume

A localizzarli e portarli in salvo il Drago 166 dei Vigili del Fuoco

MANDELLO – Intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare due escursionisti e tre cani in difficoltà sul Sentiero del Fiume, a Mandello.

I cinque si trovavano in un tratto impervio del percorso che dalla frazione di Somana permette di raggiungere l’Alpe di Era, costeggiando il fiume Meria e risalendo l’omonima valle.

In volo si è alzato l’elicottero Drago 166 che ha localizzato persone e animali portandoli in una zona sicura. In quota presente anche un volontario del Soccorso Alpino.