Mandello. Non fa rientro a casa, ricerche in corso

Una persona risulta essere scomparsa in località Somana

Vigili del Fuoco, CNSAS, SAGAF e squadre SAF operativi nelle ricerche

MANDELLO – Soccorritori entrati in azione in serata per una persona dispersa a Mandello, in località Somana. L’allarme scattato per il mancato rientro a casa, che ha visto attivarsi intorno alle ore 19.30 la macchina dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco in collaborazione con la Prefettura hanno attivato un posto di comando avanzato, tramite furgone UCL per la ricerca dello scomparso. In campo anche squadre SAF in sinergia al CNSAS e al SAGF.

A supportare le squadre in campo anche personale Vigili del Fuoco dal distaccamento volontario di Valmadrera, personale SAF regionale e i droni.

Nuovi aggiornamenti non appena possibile