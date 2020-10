Marijuana, sequestrate due piantagioni a Lierna e a Cernusco

Doppio sequestro di piante di marijuana a Lierna e a Cernusco

Arrestati due ‘coltivatori’. Sequestrati diversi chili di ‘erba’

LIERNA / CERNUSCO – Due distinte operazioni antidroga nei comuni di Lierna e Cernusco Lombardone hanno portato a due arresti e al sequestro di due piantagioni di Marijuana in due parti opposte della provincia, a Lierna sul lago e a Cernusco Lombardone, nel meratese.

L’attività, che ha visto l’impiego di Carabinieri della Stazione di Mandello Del Lario con quelli della Sezione Operativa del NORM di Lecco e Merate, ha portato all’individuazione un quantitativo ingente di piante sia in coltivazione sia in fase di essiccazione, per numerosi chili di ‘erba’ e materiale per la produzione ed il confezionamento dello stupefacente.

A Lierna è stato tratto in arresto G.S. 55enne, residente a Lierna, noto alla Forze di Polizia, trovato in possesso di 2,6 chili di marijuana, di 36 piante di cannabis indica in vegetazione, di 5 ulteriori piante in essiccazione, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento.

A Cernuscono invece, è finito in manette I.B. 45enne, residente in provincia di Bergamo, noto alla Forze di Polizia, trovato in possesso, presso la propria residenza e presso un fondo agricolo del comune di Cernusco Lombardone, di 5 chili di stupefacente, suddiviso in 1,80 chili di marijuana sfusa, ripartita in 38 barattoli in vetro e circa 4 chili di foglie, infiorescenze e rami in fase di essiccazione, nonché di un bilancia di precisione.

Nella mattinata odierna gli arrestati sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare i provvedimenti, ha disposto per G.S. L’obbligo di dimora e per I.B. l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.