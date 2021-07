Maltempo in arrivo e martedì la Lecco-Bellagio chiuderà ancora

Devono essere rimossi i detriti sul versante. Settimana prossima i lavori

MANDELLO – A meno di una settimana dall’ultima chiusura, la Lariana chiude di nuovo: l’arrivo del maltempo, segnalato con un’allerta meteo arancione dalla Protezione Civile, ha spinto la Provincia a emettere una nuova ordinanza di chiusura della strada per 24 ore, dalle 6 di martedì alle 6 di mercoledì mattina.

Si tratta di una misura di precauzione per una situazione che ormai si protrae dall’ottobre scorso, quando sulla Lecco-Bellagio si era abbattuta una frana che ha costretto alla chiusura della strada per una decina di giorni. Restano dei detriti da rimuovere sul versante e che rischiano di riversarsi di nuovo sulla carreggiata in caso di forte maltempo ed è questo il motivo della chiusura.

L’intervento di rimozione del materiale, che è situato su un terreno privato, non è stato ancora effettuato perché per mesi è stato oggetto di una contesa tra Provincia e Comune di Mandello rispetto a chi dovesse intervenire. Solo la scorsa settimana, in seguito alla chiusura della strada, l’amministrazione comunale ha deciso di non indugiare ulteriormente e di accollarsi i lavori.

Intervento che, fanno sapere dal Comune, dovrebbe svolgersi la prossima settimana.