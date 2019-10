Paura per un’anziana ad Abbadia, aggredita dal vicino di casa

Una 94enne è stata percossa nel cortile condominiale

L’aggressore sarebbe un vicino di casa della vittima

ABBADIA- L’episodio risale a domenica 20 ottobre: un’anziana di Abbadia picchiata nel cortile del condominio, mentre si stava per uscire di casa e recarsi a messa. L’aggressore sarebbe un vicino di casa.

La donna, 94 anni, è stata accompagnata al pronto soccorso di Lecco per ricevere le cure del caso. La prognosi è di 30 giorni. Il fatto è stato reso in un post sulla pagina “Sei di Abbadia se…” raccogliendo l’indignazione della comunità del paese lariano.

I Carabinieri indagano per conto della Procura e non rilasciano informazioni sull’accaduto finché gli accertamenti non saranno conclusi.