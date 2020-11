Perledo. Il mondo del boxe piange Ermanno Festorazzi, ex pugile professionista

Atleta della scuola di Firmino De Marcelli è morto all’età di 81 anni

Nel 2014 il comune di Perledo gli conferì la Civica Benemerenza

PERLEDO – Erano gli anni gloriosi della boxe lecchese, alla “scuola” di Firmino De Marcellis crescevano giovani pugili che si facevano strada a livello nazionale e non solo. Tra questi c’era anche il peso massimo Ermanno Festorazzi, di Perledo, morto nelle scorse ore all’età di 81 anni.

E’ tanto il dolore per la scomparsa di un pezzo importante della storia sportiva del paese, con Ermanno Festorazzi se ne va anche una pagina importante del pugilato della nostra provincia. Oltre cento match da dilettante e 32 da professionista tra il 1965 e il 1973 con due partecipazioni alle selezioni per le Olimpiadi, la prima per Roma 1960 e la seconda per Tokio 1964. Nel 2014, poi, riceve dall’amministrazione comunale di Perledo la benemerenza civica.

Dipendente della Moto Guzzi, raggiunta l’età della pensione si dedica all’olivicoltura e alla musica nelle bande di Bellano, Mandello e degli Alpini. Ermanno Festorazzi lascia i figli Fabio, Lorenzo e Marco. A causa dell’emergenza sanitaria la cerimonia in ricordo del campione di pugilato verrà celebrata in seguito.