Scontro auto-moto a Mandello, un ferito grave. Incidente anche ad Abbadia

Doppio schianto lungo la Strada Provinciale 72 nella mattinata di oggi, giovedì

A Mandello la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, grossi disagi alla circolazione

MANDELLO/ABBADIA – Grave incidente a Mandello nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre. Erano da poco passate le 7.00 quando una moto e un’auto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 72 all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Manzoni.

Soccorso in gravi condizioni un 50enne che è stato trasportato all’ospedale in codice rosso (molto critico). Sul posto sono intervenute l’automedica da Lecco e un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, allertato anche l’elisoccorso da Como. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Pochi minuti più tardi un secondo incidente, in cui sarebbe coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto in via Nazionale ad Abbadia Lariana, a pochi chilometri di distanza. Fortunatamente in questo caso le conseguenze sarebbero meno gravi con una donna di 54 anni che è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) dall’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

I due incidenti hanno creato notevoli disagi alla circolazione stradale con lunghe code tra Mandello e Abbadia in entrambi i sensi di marcia.