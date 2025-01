Smottamento sulla Onno-Valbrona, strada interrotta per due giorni

Mercoledì la provinciale dovrebbe riaprire a senso unico alternato per consentire i lavori di messa in sicurezza

OLIVETO LARIO – La strada provinciale 64 Onno-Valbrona è interrotta all’altezza del Kosmopolitan, nel Comune di Valbrona, oggi, 27 gennaio, e domani, 28 gennaio, a causa di uno smottamento causato probabilmente dalle piogge dei giorni scorsi.

A franare una parte di muro all’altezza del ristorante Il Ceppo con detriti che hanno invaso la carreggiata. In posto si erano portati anche i Vigili del Fuoco.

Dopo le verifiche del caso il Comune di Valbrona ha comunicato la chiusura della strada: “Sarà possibile raggiungere il ristorante Il Ceppo da Onno, ma non il suo parcheggio, e il Kosmopolitan da Valbrona. Successivamente la strada verrà riaperta a senso unico alternato per consentire i lavori di messa in sicurezza”