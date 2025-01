SS 36. Mezzo pesante prende fuoco nell’area sosta di Mandello

Riaperto lo svincolo verso Sondrio rimasto inaccessibile per ragioni di sicurezza

+++ AGGIORNAMENTO – Svincolo riaperto alle ore 11.00.

MANDELLO – Fumo e fiamme si sono alzate questa mattina dalla SS36 all’altezza di Mandello: un mezzo pesante ha preso fuoco nell’area di sosta, per cause ancora da chiarire.

Intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e chiuso per garantire l’incolumità degli utenti della strada lo svincolo in direzione Sondrio.

Gli esiti del rogo non sono passati inosservati ai cittadini che hanno avvertito per il paese un odore sgradevole e acre, notando anche un’ampia coltre di fumo spostarsi da sud a nord ovest verso Mandello.