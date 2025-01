SS36. Dopo l’incidente in galleria ad Abbadia, riaperta la strada

La viabilità è tornata alla normalità in mattinata

Dieci le persone coinvolte nel maxi tamponamento

ABBADIA – E’ stata riaperta in mattinata la SS36 chiusa per il brutto incidente avvenuto all’interno della galleria Borbino, ad Abbadia Lariana, poco dopo le 7 nel quale sono rimaste coinvolti numerosi veicoli e 10 persone.

Stando a quanto appreso sembra che un’auto abbia perso il controllo a causa del manto stradale scivoloso, costringendo le macchine che la seguivano a rallentare. Un’altra auto non si è però fermata in tempo, finendo per speronare i veicoli in rallentamento.

In posto si sono portati i soccorritori e i Vigili del Fuoco che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte, fortunatamente nessuna in maniera grave.

La strada è stata chiusa dalla Polstrada per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, causando inevitabili difficoltà alla viabilità in direzione Lecco-Milano, con tempi di percorrenza lunghissimi. Un rientro decisamente difficile dalle ferie natalizie per tanti automobilisti.