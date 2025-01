SS36. Incidente nella galleria Borbino ad Abbadia, strada bloccata verso Lecco

Scontro tra più auto intorno alle ore 7 di stamattina, martedì 7 gennaio

“Si invitano i cittadini a non muoversi fino alla risoluzione oppure a prendere il treno”

AGGIORNAMENTO ORE 9.15 – Terminata la rimozione dei mezzi incidentati, è stata aperta una delle due corsie di marcia.

ABBADIA LARIANA – Rientro al lavoro decisamente difficile, dopo le vacanze di Natale, per i pendolari diretti a Lecco. Un incidente lungo la Statale 36, nella galleria Borbino ad Abbadia Lariana, ha mandato in tilt il traffico in direzione Lecco/Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di oggi, martedì 7 gennaio, e ha visto coinvolte almeno dieci persone. Nessuna sembrerebbe ferita in modo grave, sul posto due ambulanze, l’automedica da Lecco, l’auto infermieristica da Bellano, i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

1 di 10

La Statale 36 risulta bloccata in direzione Sud per permettere l’intervento dei soccorsi, disagi anche sulla Sp72 e sulla viabilità locale. Il Comune di Abbadia, via social, ha consigliato ai cittadini di non mettersi in viaggio verso Lecco in auto: “Nella galleria Borbino si è verificato un tamponamento multiplo che, al momento, impedisce ai veicoli di raggiungere Lecco – hanno fatto sapere dal comune -. Si invitano i cittadini a non muoversi fino alla risoluzione oppure a prendere il treno“.