Arlate, finisce con l’auto contro un albero, ferita una donna

Un’auto è uscita di strada finendo contro un albero

E’ successo lungo la strada che da Arlate porta a Brivio

CALCO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in via Provinciale Nuova, nella frazione di Arlate (Calco). Coinvolta un’auto, una Fiat Panda rossa, che, per cause da chiarire, è finita contro un albero.

L’allarme è scattato poco dopo le 14, lungo la strada che da Arlate porta a Brivio.

Sul posto, in codice rosso, si sono portati un’ambulanza e l’elisoccorso di Bergamo, oltre che la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Ferita in maniera seria la conducente dell’auto, una donna di 45. Dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata elisoccorsa in ospedale in codice giallo.