La pianta è letteralmente esplosa

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona

BARZAGO – Intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco nel pomeriggio di oggi, 19 giugno. I volontari del distaccamento di Merate Alle 15.30 si sono recati nel comune di Barzago, in via della Santa, per mettere in sicurezza l’area attorno a un grosso cedro esploso dopo essere stato colpito da un un fulmine. L’intervento tecnico urgente è durato circa 1 ora.