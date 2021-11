Barzago. Violento scontro tra un camion e una Panda, paura sulla Sp342

Soccorsi i due anziani che viaggiavano sull’utilitaria

Sul posto due ambulante, Vigili del Fuoco, elisoccorso e Polizia

BARZAGO – Paura nella mattinata di oggi, 2 novembre, a Barzago per un brutto incidente avvenuto sulla strada provinciale 342. L’allarme è scattato poco prima delle 10 a seguito di uno scontro che ha visto coinvolto un Tir e una piccola Fiat Panda su cui viaggiavano due anziani, un uomo di 84 anni e una donna di 81.

Stando a quanto appreso sul posto (la dinamica dell’incidente è comunque al vaglio della Polizia Stradale) la Fiat Panda si sarebbe immessa da via Kennedy, una strada laterale, e non avrebbe visto il mezzo pesante che viaggiava in direzione Nibionno che ha centrato in pieno la piccola utilitaria.

Sul posto due ambulante, l’automedica, due mezzi dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Fortunatamente le due persone anziane ferite nello scontro sarebbero meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. L’uomo è stato comunque trasportato con l’elicottero all’ospedale di Varese in codice giallo (mediamente critico).

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la viabilità è a senso unico alternato.