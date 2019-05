Barzanò. Ragazzino investito da un’auto. Interviene anche l’elisoccorso

Undicenne travolto da una vettura, trasportato in ospedale

L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio in via Da Vinci

BARZANO’ – Si sono vissuti attimi di grande spavento a Barzanò per un ragazzino di 11 anni investito da un’auto mentre si spostava in bicicletta verso via Leonardo Da Vinci. Le sue condizioni inizialmente sono apparse gravi al punto che è stato fatto intervenire anche l’elicottero del 118, atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione pare che l’11enne, di origine straniera, si fosse appena immesso sulla strada da un vicolo laterale. Non è chiaro se vi sia stata un’imprudenza da parte del giovanissimo ciclista o da parte del conducente del veicolo che è sopraggiunto in quel momento, sta di fatto che ragazzo è stato urtato dall’auto in transito, finendo a terra.

Insieme agli uomini del 118 sono interventi anche il personale della Croce Rossa e i Carabinieri. Fortunatamente il giovane avrebbe riportato solo traumi lievi.