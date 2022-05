Brivio, brutto incidente nella notte: sei persone coinvolte

L’incidente è avvenuto questa notte, poco prima dell’una lungo la SS 342 all’altezza di Vaccarezza

Sul posto, insieme al personale del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri

BRIVIO – Brutto incidente nella notte lungo la SS 342 in località Vaccarezza. Il frontale è avvenuto poco prima dell’una di notte: coinvolti due mezzi che viaggiavano in direzione opposta che si sono scontrati per motivi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.

L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e ha coinvolto anche una terza auto in coda: immediatamente è scattata la chiamata alla centrale operativa di Areu che ha inviato l’automedica e diverse ambulanze sul posto in codice rosso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco e il distaccamento di Merate: sei le persone estratte, di cui due trasportate in codice giallo all’ospedale di Lecco.