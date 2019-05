Brivio e Garlate piangono Riccardo Bolis, stroncato da infarto sul lavoro

Sposato e padre di due bambini, era originario di Garlate, paese dove in molti lo ricordano ancora

Il funerale verrà celebrato sabato alle 15 in chiesa parrocchiale a Brivio

BRIVIO – E’ stato colto da un malore mentre stava lavorando in un’azienda agricola nel Ferrarese. E purtroppo per lui non c’è stato più niente da fare. Verranno celebrati sabato 18 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Brivio i funerali di Riccardo Bolis, 43 anni, l’uomo stroncato da un infarto domenica scorsa mentre stava potando delle tamerici in un’azienda agricola situata al confine tra Lido delle Nazioni e Lido Volano. Sposato con Caterina e padre di due figli, Bolis era originario di Garlate, paese dove la notizia della sua morte si è subito diffusa riempiendo di dolore e cordoglio le tantissime persone che lo avevano conosciuto e apprezzato per il suo carattere gioioso e pieno di vita. Trasferitosi poi con la famiglia a vivere a Beverate, Bolis da qualche tempo lavorava nel Ferrarese.

La tragedia nel Ferrarese

Ed è proprio lì che è avvenuta la tragedia domenica, gettando nello sconforto i familiari più stretti e i tanti suoi amici. Bolis stava potando le fronde di tamerici, piante frangivento, quando improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’ambulanza giunta in codice rosso da Comacchio. Purtroppo però per il lecchese non c’è stato nulla da fare e vani sono stati i tentativi di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro per accertare i motivi della morte. E’ stato escluso che si sia trattato di un infortunio sul lavoro, visto che la morte è avvenuta per cause naturali. Sabato l’intera comunità di Brivio e gli amici di sempre di Garlate si stringeranno intorno ai familiari di Riccardo per l’ultimo commosso saluto. Oltre alla moglie e ai due figli, l’uomo lascia la mamma Diana e la sorella Lorella.