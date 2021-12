Calco, scontro tra due auto la sera della Vigilia lungo la Provinciale

L’incidente ieri sera, venerdì, intorno alle 20.30

Due le persone trasportate in ospedale per accertamenti

CALCO – Incidente ieri sera, venerdì 24 dicembre, lungo la Provinciale a Calco intorno alle 20.30. In base a quanto è stato possibile ricostruire e che dovrà trovare conferma dai rilievi dei carabinieri della compagnia di Merate, a scontrarsi, la Berlingo stava procedendo lungo la SS 342 in direzione Calco quando si è scontrata contro una Skoda di colore grigio chiaro che procedeva in direzione opposta.

L’urto è stato molto violento tanto che dalla “botta” l’auto è poi è andata a sbattere contro il palo della luce. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio in posto di due ambulanze. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco. Due le persone trasportate, in codice verde, per accertamenti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate.