Calco, sgominato giro di prostituzione: encomio solenne alla Polizia locale

CALCO – Hanno dato un contributo importante all’operazione con cui la Digos ha sgominato un giro di prostituzione gestito da sudamericani in una casa di appuntamenti situata in via San Vigilio, a pochi passi dalla chiesa. E ora hanno ricevuto l’encomio solenne da parte dell’amministrazione comunale. E’ un riconoscimento importante quello tributato al Commissario Capo della Polizia locale di Calco Antonio Garau e all’assistente scelto Milena Ester Pizzagalli, impegnati in prima linea nell’attività di indagine svolta dalla Digos di Lecco.

Un’operazione importante che ha portato lo scorso gennaio allo smantellamento di un giro di prostituzione che aveva nell’appartamento situato a Calco una delle sedi. Le indagini, condotte dalla Digos di Lecco, hanno visto impegnati, con un ruolo tutt’altro che secondario, gli agenti della Polizia locale di Calco. Tanto che dalla Questura sono arrivate note di apprezzamento nei confronti di Garau e Pizzagalli.

Da qui la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Motta di concedere l’encomio solenne per di due. Nella delibera di Giunta sono riportate le motivazioni, ovvero “aver fornito con determinazione una fattiva collaborazione al personale della Digos di Lecco, durante l’attività di Polizia iniziata nel 2016 e conclusasi nel mese di gennaio 2019, con lo smantellamento di un giro di prostituzione gestito da soggetti sudamericani”. Un servizio reso in “favore del Comune di Calco e dell’intera collettività essendo stata, l’attività di Polizia, senza dubbio, da valutarsi come “lodevole” ed altamente qualificante”.