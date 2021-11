Casatenovo. Ruba cinque bottiglie di whisky, arrestato un 36enne

A finire nei guai M.P.A. residente a Desio

Insieme alle bottiglie ha tentato di rubare anche un dispositivo per la ricarica del cellulare

CASATENOVO – Nel corso del pomeriggio di ieri, 8 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cremella, hanno arrestato M.P.A., 36enne, cittadino italiano, residente a Desio (MB), noto alle Forze di Polizia, per tentato furto aggravato.

I Carabinieri impegnati in attività di controllo del territorio, sono intervenuti presso il supermercato Esselunga di Casatenovo dove il 36enne era stato fermato da personale addetto alla sicurezza del supermercato subito dopo aver oltrepassato le casse omettendo il pagamento di 5 bottiglie di whisky ed un dispositivo elettronico di ricarica per cellulari, per un valore complessivo di 160 euro.

Nella mattinata di oggi l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.