Cernusco, due scippi in due giorni: indagini in corso

Il primo episodio è avvenuto ieri, il secondo questa mattina: ad agire, probabilmente, la stessa persona

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merate insieme alla Polizia locale

CERNUSCO LOMBARDONE – Due scippi in soli due giorni. Succede a Cernusco dove due donne sono state purtroppo vittime di episodi di microcriminalità. Il primo caso risale alla giornata di ieri, venerdì, quando un’anziana signora è stata scippata dalla borsetta mentre camminava a piedi lungo via Pensiero. La signora è stata scaraventata a terra dal delinquente che, con la forza, si è impossessato dalla borsetta contenente gli oggetti personali della cernuschese. Scossa per l’accaduto, la pensionata ha fatto poi ritorno autonomamente casa informando i carabinieri e la Polizia locale dell’accaduto. Poco dopo la borsa è stata trovata gettata per strada.

A poco più di 24 ore dal primo caso, un’altra donna è stata scippata presumibilmente dalla stessa persona. E’ successo questa mattina, sabato, poco prima delle 11.30 in via Salvioni, poco distante dal punto dove è avvenuta l’aggressione ieri. Identica la modalità di azione del delinquente che ha afferrato la borsa di una donna mentre stava camminando sul marciapiede. Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine che sono al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore. Diversi fattori, tra cui le testimonianze di alcune persone presenti in strada, portano a pensare che, ad agire, possa essere stata la stessa persona.

Fondamentali potrebbero risultare le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona.