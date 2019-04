CERNUSCO – MERATE – Circolazione paralizzata lungo la Sp 342 dir a causa di un tir in panne. Il mezzo pesante è rimasto bloccato lungo via Spluga poco prima delle 11.30 bloccando completamente il traffico, già intenso di suo lungo la trafficata arteria. Il camion si è fermato al confine tra Cernusco e Merate.

Sul posto per disciplinare la viabilità sta lavorando una pattuglia della polizia locale di Merate. La circolazione è ora disciplinata a senso unico alternato, in modo da garantire il flusso di traffico in entrambe le direzioni. Inevitabili le code formate in entrambe le direzioni.