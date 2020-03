Coronavirus, 737 persone controllate dalla Polizia locale di Merate

Dall’11 marzo sei persone sono state denunciate e nove invece sono state multate così come previsto dall’ultimo decreto

I “ghisa” meratesi hanno effettuato anche il monitoraggio delle attività commerciali della città senza rilevare infrazioni alle norme

MERATE – Dall’11 marzo a oggi sono state controllate, solo a Merate, 737 persone. Di queste, sei sono state denunciate all’autorità giudiziaria e altre nove sono state invece multate così come previsto dal decreto legge entrato in vigore il 25 marzo.

E’ questo il bilancio dell’attività svolta nelle ultime settimane dagli agenti del comando di Polizia locale guidato da Roberto Carbone che, in ossequio alle disposizioni del questore di Lecco, hanno effettuato una serie di servizi di controllo del rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Sei, come dicevamo, le persone deferite alla Procura di Lecco per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Tra queste figurano anche i tre camperisti, residenti a Vimercate, fermati dai “ghisa” meratesi nell’area di sosta per camper a Sartirana sabato 14 marzo.

Nove invece le persone sanzionate, così come previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, perché i loro spostamenti non rispondevano ai criteri delle comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. Le multe comminate variano da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro, aumentate di un terzo, in quanto commesse mediante l’utilizzo di un veicolo.

Tra i servizi di controllo svolti dalla Polizia locale, in servizio con un equipaggio alla mattina e uno al pomeriggio, rientrano anche quelli effettuati nei confronti delle attività commerciali e dei pubblici esercizi nei confronti delle quali non sono state, ad oggi, riscontrate violazioni alle disposizioni di contenimento.

Per fronteggiare l’emergenza, il comando ha predisposto anche dei servizi straordinari anche in fascia oraria serale, sino alle 24.