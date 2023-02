Incendio nel bosco tra Santa Maria e Colle: in azione anche l’elicottero

L’incendio è divampato questo pomeriggio, venerdì

In volo anche l’elicottero

SANTA MARIA – Un importante incendio è divampato questo pomeriggio, venerdì, nei boschi tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza.

Le fiamme sono partite da Co’ del Michee andando poi a svilupparsi in località Giacobina. Sul posto i vigili del Fuoco accompagnati in loco direttamente dal sindaco Efrem Brambilla.

In volo, per spegnere le fiamme, si è alzato anche l’elicottero con la piscina per il rifornimento dell’acqua creata in via delle Industrie.

IL VIDEO

https://youtube.com/shorts/XKFPmZOpzZw