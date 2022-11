Un pedone è stato travolto da un veicolo sulla provinciale a Cernusco

Soccorsa una donna di 71 anni, trasportata all’ospedale in codice giallo

CERNUSCO – Serio incidente stradale quello accaduto nel pomeriggio sulla provinciale a Cernusco, nel tratto di via Spluga al confine con Merate, dove una donna è stata investita da un furgone in transito mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali.

Il fatto si è verificato intorno alle 15 di sabato. I soccorritori della Croce Rossa di Olgiate e del 118 sono stati mobilitati d’urgenza sul posto viste le condizioni apparse inizialmente come preoccupanti del pedone investito. La a donna, 71 anni, è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Merate per rilevare il sinistro e chiarire la dinamica.