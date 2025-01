La Casa sul Pozzo dice addio a Giuseppe Panzeri morto all’età di 92 anni

La figlia Doretta è la presidente della Comunità di via Gaggio

Il ricordo di padre Angelo Cupini: “La sua vita è stata utile e piena”

ROVAGNATE – E’ grande il dolore per la morte di Giuseppe Panzeri, Giusep del Rocul, all’età di 92 anni. Persona molto conosciuta, si è spento nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio. A ricordarlo è stato padre Angelo Cupini della Casa sul Pozzo di Lecco con una fotografia che lo ritrae ai fornelli nel proprio nel giorno dell’inaugurazione della struttura di corso Bergamo nel rione di Chiuso.

“La sua vita è stata utile e piena. Ora ha ritrovato la sua moglie Anna” ha ricordato padre Cupini rivolgendo le condoglianze alla figlia Doretta, presidente della Comunità di via Gaggio, e a tutti i famigliari. Nella serata di oggi, sabato, alle ore 20.30, ci sarà una veglia di preghiera nella casa della figlia Cristina, in via Sandro Pertini 9 a Rovagnate. “Come sempre ci chiederemo e ci diremo cosa ha lasciato in ognuno di noi. Io ringrazio Dio e la vita che me lo hanno fatto incontrare”.

Giuseppe Panzeri lascia Doretta, Cristina e Carlo, Arianna e Davide, Francesco e Carola, Federico, Riccardo e Marta, Lorenzo e Emma, la piccola Clara e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 27 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Rovagnate.