L’addio di Haiti a suor Luisa Dell’Orto: “Ha dato tutta se stessa”

Ieri la processione a cui hanno preso parte tantissimi cittadini, chiedendo giustizia per suor Luisa Dell’Orto

Non ci sono ancora indicazioni per il rientro della salma in Italia

LOMAGNA – Viene celebrata oggi, giovedì 30 giugno 2022 alle 14, presso la parrocchia di Saint Monfort, a Port au Prince, capitale di Haiti, la messa funebre per suor Luisa Dell’Orto, la missionaria dell’ordine delle Piccole Sorelle del Vangelo barbaramente uccisa sabato scorso mentre si trovava a poca distanza dal villaggio di Kay Chal (San Carlo) dove operava, da vent’anni, in favore dei ragazzi di strada.

Quello che è successo esattamente quella mattina (in Italia erano le 18) è ancora oggetto di indagine: “Non so perché suor Luisa sia morta. Se perché ad Haiti non vale niente la vita, se perché la sollecitudine verso i più deboli dava fastidio o se ci sono uomini che uccidono e rubano. Credo che lei stasera ci possa dire di essere morta per insegnare a vivere” aveva detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, lunedì durante il rosario, lasciando aperto il campo a diverse ipotesi in merito all’omicidio della religiosa. Quello che è certo è che la sua morte ha lasciato attonita e sbigottita non solo la comunità di Lomagna, dove era nata e cresciuta, ma anche quella di Port au Prince, dove era diventata una vera e propria istituzione.

Ieri, mercoledì, si è tenuta una processione a Delmas a Cite Jeremie a cui hanno partecipato tantissime persone per manifestare solidarietà e chiedere giustizia per suor Luisa, oltre che sicurezza per l’intero paese.

Una processione partecipata e sentita in cui è stato ribadito il ruolo fondamentale che suor Luisa aveva a Kay Chal e nella Cite: “Ha dato tanto opportunità e tanti servizi, ha dato tutta se stessa – hanno spiegato i promotori della parrocchia -. Una persona con tanta forza e coraggio. E’ dura accettare la sua morte. Purtroppo i criminali non hanno capito il servizio che lei ha dato per l’intero paese”.

Oggi, come dicevamo, alla parrocchia di Saint Monfort sarà il momento del silenzio e del ricordo con la messa funebre. Lunedì 4 luglio nella cappella di Saint Louis de Gonzaga a Delmas 31- 33 si terrà invece una messa in suffragio presieduta dall’arcivescovo monsignor Max Leroy Mésidor.