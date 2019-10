Merate, cascina a rischio crollo a Pagnano: intervento dei Vigili del Fuoco

L’edificio è abbandonato da diverso tempo: a lanciare l’allarme i residenti nelle abitazioni vicine

I vigili del Fuoco hanno contattato l’amministrazione comunale per valutare come procedere

MERATE – Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle 14 nella frazione di Pagnano per via della caduta di alcune pietre di un muretto situato vicino a una cascina abbandonata in via Lamarmora.

A chiamare i pompieri alcuni residenti in zona preoccupati dal possibile rischio crollo del vecchio stabile, abbandonato da diverso tempo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, contattando anche il Comune che dovrà poi valutare quali misure adottare per mettere in sicurezza l’antica cascina al fine di non mettere a repentaglio l’incolumità delle persone residenti nelle case vicine.