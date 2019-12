Merate, dopo i furti serata a Sartirana sul controllo di vicinato

Appuntamento venerdì 20 alle 21 nel salone della scuola primaria di Sartirana

Obiettivo dell’incontro è spiegare come funzionano i gruppi di controllo di vicinato

MERATE – Un incontro informativo per spiegare cos’è e come funziona il controllo di vicinato. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle 21 al salone della scuola elementare di Sartirana, frazione particolarmente colpita dai furti nelle ultime settimane. Dopo l’esperienza di Brugarolo, Viale Verdi e Novate gli organizzatori vorrebbero coinvolgere anche i residenti della frazione, spiegando loro funzionalità e scopi del gruppo e fornendo anche i dettagli delle modalità operative.