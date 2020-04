Merate, è morta Patrizia Piolatto, volontaria della Fabio Sassi

Aveva 69 anni e da tempo si dedicava a pieno ritmo alla causa della Fabio Sassi Onlus

Giornalista e bibliotecaria, aveva pubblicato anche diversi libri

MERATE – E’ morta nella notte, colpita da un’emorragia celebrale, Patrizia Piolatto, conosciuta e apprezzata volontaria della Fabio Sassi. 69 anni, per anni giornalista in servizio al Giornale di Merate, Patrizia aveva lavorato per anni anche come bibliotecaria. Appassionata di arte, musica e letteratura, aveva dato alle stampe alcune pubblicazioni, tra cui “800 nomi di cani” e “800 nomi di gatti” con Armenia Editore e nel 2014, insieme a Sara Capatti, il libro intitolato “La ragazza con gli occhiali di legno”.

Il suo impegno, negli ultimi anni, si era concentrato a favore della Fabio Sassi onlus, l’associazione legata all’hospice Il Nespolo di Airuno per cui curava, con precisione e attenzione, la comunicazione. Un pilastro fondamentale per il sodalizio che oggi piange la scomparsa non solo di una preziosissima volontaria, bensì anche di un’amica dal cuore generoso e sensibile, una persona attenta, curiosa ed estroversa.

Residente a Novate, mamma di Mauro e Michele, era rimasta vedova nel 2013, dopo l’improvvisa morte, a causa di un infarto, del marito Piermario Sala, noto e apprezzato artista e scrittore locale, presidente della banda sociale meratese.