Merate, il cane fa i bisogni nell’aiuola e il padrone insulta i “ghisa”: multato e denunciato

Vicenda paradossale ieri, giovedì, in centro a Merate

L’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

MERATE – Anzichè scusarsi, ha iniziato a rivolgere improperi agli agenti della Polizia locale, fornendo loro false generalità. E’ stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale l’uomo che ieri, giovedì, ha preso a male parole gli agenti della Polizia locale di Merate, “rei” di averlo sgridato perché il suo cagnolino aveva appena fatto i propri bisogni in un’aiuola del centro città. Non solo l’uomo non ha raccolto da terra il ricordino del suo amico a quattro zampe, ma di fronte ai rimproveri dei “ghisa” si è pure alterato investendo di improperi gli agenti. Questi ultimi lo hanno così prima multato per l’abbandono della deiezione canina e poi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.