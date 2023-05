Merate, incidente auto moto in via Statale: due coinvolti

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, poco prima delle 10

Il tamponamento ha visto coinvolti un’auto e una moto

MERATE – Incidente auto moto questa mattina, martedì, in via Statale a Merate appena dopo la rotonda del Ceppo. Per motivi al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, una moto di grossa cilindrata ha tamponato l’auto, una Nissan Micra, che la precedeva in marcia in direzione Cernusco.

Il motociclista di 58 anni è stato sbalzato al suolo finendo bruscamente a terra. Sul posto si sono portati ambulanza e automedica per il trasporto in ospedale dei feriti.

Notevoli i disagi alla viabilità ridotta a senso unico alternato durante le operazioni di soccorso delle due persone coinvolte nell’incidente e durante i rilievi.