Entrambi i colpi sono stati messi a segno nella notte tra martedì e mercoledì

I ladri sono tornati ad agire nel Meratese: nel mirino non solo le abitazioni ma anche gli esercizi pubblici

MERATE – Ladri in azione all’asilo nido Girotondo di viale Verdi. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì, quando qualcuno è riuscito ad entrare all’interno della struttura che ospita il servizio educativo per la fascia 0 – 3 anni forzando una finestra che dà accesso all’area riservata allo spogliatoio del personale.

Non si sa ancora se ad agire sia stata un’unica persona oppure più ladri: sta di fatto che, una volta dentro, è stato rubato del materiale come pannolini usati per il cambio dei bambini e mascherine in dotazione agli educatori e pure una cassa bluetooth. Accortasi dell’accaduto al mattino appena arrivata al lavoro, la coordinatrice dell’asilo nido comunale non ha potuto far altro che avvisare i carabinieri che sono giunti sul posto per raccogliere la denuncia.

Non si tratta però dell’unico colpo messo a segno dai ladri in via Verdi. Nella stessa notte infatti i soliti ignoti hanno preso di mira il bar situato proprio di fronte a nido e scuola materna. Con una mazza hanno sfondato la vetrata e si sono diretti dritta alla cassa in cui erano contenuti circa 500 euro.