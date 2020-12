Merate piange la morte dell’ingegner Arturo Comotti, figura di spicco della città

Comandante dei Vigili del Fuoco di Merate per anni, è stato fondatore dei Lions e socio della scuola d’arte pura applicata

E’ stato consigliere comunale con i Liberali: il funerale verrà celebrato sabato 12 dicembre

MERATE – Grande cordoglio in città per la scomparsa dell’ingegner Arturo Comotti, 90 anni, volto noto per l’impegno, la dedizione e la passione con cui aveva ricoperto diversi incarichi e ruoli nel Meratese. Comandante per tanti anni del distaccamento dei Vigili del fuoco di Merate, quando la sede era ancora in piazzetta San Bartolomeo, Comotti era stato insignito della benemerenza cittadina dell’Ambrogino d’oro nel 1995 proprio per via dell’attività svolta con i pompieri meratesi.

A piangerne la morte anche il Lions Club Merate, di cui Comotti era stato socio fondatore: “La sua scomparsa è una grave perdita per il Club Lions di Merate che ha fondato nel lontano 1970” hanno fatto sapere i vertici del sodalizio con un post pubblicato su Facebook. Socio onorario della scuola d’arte pura applicata, era stato premiato nel dicembre 2019 proprio dall’associazione con sede in via Lombardia come memoria storica, per l’impegno donato senza mai voler apparire e senza nessun’altro scopo che aiutare e portare alto il nome della scuola presente in città da più di 150 anni”.

Un impegno, quello profuso nel settore sociale e culturale, a cui l’ingegner Comotti aveva affiancato anche quello politico, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale nelle fila del partito liberale.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa prepositurale di Merate sabato 12 dicembre alle 11. Comotti lascia i figli Marianna (da poco eletta consigliere comunale a Calco), Dante e Alina.