Merate, più controlli della Polizia locale: multati due automobilisti e un’attività commerciale

Due automobilisti sono stati multati perché non hanno saputo motivare il loro spostamento

Sanzionata anche un’attività commerciale perché al suo interno sono stati trovati due clienti seduti a chiacchierare

MERATE – Più controlli lungo le strade e nelle attività rimaste aperte in base all’ultimo Dpcm. Sono stati intensificati negli ultimi giorni, così come sottolineato anche dal sindaco Massimo Panzeri nell’ultimo aggiornamento Covid, i controlli da parte degli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Davide Mondella, per verificare il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Misure ancora più stringenti in Lombardia, dichiarata a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, zona rossa con la conseguente impossibilità di effettuare spostamenti, se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità, tra Comuni.

Due gli automobilisti che sono stati fermati e sanzionati ieri, giovedì, perché non hanno saputo giustificare il loro spostamento fuori dal Comune di residenza. L’attività di pattugliamento ha riguardato anche i negozi, i bar e i ristoranti aperti con la modalità di asporto. Un’attività commerciale al dettaglio è stata multata perché al suo interno sono state trovate due persone sedute tranquillamente sulle sedie a chiacchierare. Alla vista delle divise, i due si sono alzati velocemente e, dopo essere stati identificati, sono stati invitati dagli agenti a raggiungere la propria abitazione.

Dal comando di piazza Eroi precisano che l’attività di pattugliamento della polizia locale non ha finalità repressive ma di supporto alla popolazione per fare in modo che non vi siano comportamenti irresponsabili che minano l’efficacia degli sforzi sostenuti da tutti i cittadini per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria.