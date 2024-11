Merate, rapina al negozio di via Manzoni: denunciato un 17enne

Fondamentali per le indagini dei Carabinieri sono risultate le telecamere presenti nella zona

Il minorenne, residente in zona, avrebbe confessato la rapina. Recuperato anche parte del bottino della rapina

MERATE – E’ stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Merate il rapinatore che venerdì scorso, 15 novembre, intorno alle 19, era entrato nel negozio Indian Shop Center minacciando con due machete il titolare facendosi consegnare, sotto minaccia, tutto l’incasso presente nell’esercizio commerciale che si affaccia su via Manzoni.

In meno di 24 ore i carabinieri della Compagnia con sede in via Gramsci sono riusciti a identificarlo e a prendere provvedimenti nei suoi confronti, commisurati in base all’età e al fatto che il minorenne abbia confessato di aver compiuto il fatto.

Il denunciato è infatti un ragazzo di 17 anni, residente nel comune limitrofo di Cernusco.

Fondamentali per le indagini sono risultate le telecamere comunali presenti nella zona, oltre al riconoscimento effettuato da alcuni testimoni e dalla stessa vittima.

Interrogato dai militari, il minorenne ha anche ammesso le proprie colpe. Le tempestive indagini effettuate dall’Arma hanno permesso anche di recuperare parte del bottino della rapina, stimato, in base alla denuncia della vittima, in circa 10mila euro.