E’ successo questa sera, martedì, poco prima delle 19

Trasportata per accertamenti in ospedale una donna residente a Robbiate

MONTEVECCHIA – Ha perso il controllo della Fiat Panda, vecchio modello, su cui viaggiava ed è finita nella scarpata ai lati della Sp 54, poco prima della svolta con via Kennedy. Tanto spavento questa sera, martedì, per una signora di 78 anni, residente a Robbiate, che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori di strada.

Da quanto è stato possibile apprendere, la donna stava procedendo lungo la Provinciale in direzione Cernusco quando ha improvvisamente sbandato finendo con il muso dell’auto nella scarpata a fianco.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto di un’ambulanza e dei Vigili del Fuoco. Presenti anche una pattuglia dei carabinieri di Casatenovo.