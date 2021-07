Fiamme in un’azienda in via degli artigiani a Montevecchia

Danni alla parte esterna e al tetto dell’immobile

MONTEVECCHIA – Serata di lavoro per i Vigili del Fuoco intervenuti con tre squadre, due da Merate e una da Lecco, per l’incendio di un fabbricato industriale a Montevecchia, in via degli Artigiani.

I pompieri hanno spento le fiamme che hanno danneggiato parte degli esterni e il tetto del capannone. Non si registrano feriti.

Sempre nella serata di ieri, i pompieri sono intervenuti anche sulla provinciale tra Nibionno e Bulciago per la caduta di un albero sulla strada.