Monticello, ragazzina investita da un’auto. Trasportata in ospedale

Incidente in mattinata a Monticello Brianza

Una ragazza di 15 anni travolta da un’auto

MONTICELLO – E’ stata trasferita all’ospedale di Merate, con un trauma cranico e un trauma alla gamba, la 15enne travolta da un’auto questa mattina a Monticello Brianza. L’incidente è accaduto intorno alle 7.30 di mercoledì.

La ragazza stava attraversando la strada in via VI Novembre quando una vettura l’ha investita. In suo soccorso è intervenuto il personale della Croce Bianca di Merate e un’automedica del 118.

La 15enne, dopo le prime cure, è stata portata in ambulanza all’ospedale.