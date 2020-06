Olgiate, finto tecnico dell’acqua tenta una truffa ai danni di un’anziana

E’ successo questa mattina, venerdì, a Olgiate

L’uomo ha chiesto alla donna di radunare tutto l’oro presente in casa. A quel punto l’anziana ha capito le cattive intenzioni e lo ha cacciato fuori

OLGIATE – Si è presentato come finto tecnico dell’acqua, ma in realtà era solo un truffatore senza scrupoli. E’ successo questa mattina, venerdì, a Olgiate, ma, per fortuna, la truffa non è stata messa a segno. In un primo momento infatti, l’anziana signora, scelta dal malfattore come vittima del suo colpo, aveva creduto alla scusa accampata da quel signore, educato e distinto, che si era presentato alla porta dell’abitazione come tecnico, incaricato di ispezionare i contatori dell’acqua.

Una volta entrato, il truffatore aveva iniziato a mettere in scena il classico copione chiedendo alla donna di raccogliere tutto l’oro presente in casa per evitare mal funzionamenti all’apparecchio utilizzato per le verifiche ai contatori dell’acqua. Una richiesta che ha fatto scattare il campanello d’allarme nella donna, che ha invitato, anche a spintoni, l’uomo ad uscire dall’abitazione minacciando di contattare subito i carabinieri.

Un tentativo di truffa, insomma, finito “solo” con tanto spavento per la signora, ancora incredula di come quel distinto signore volesse in realtà truffarla. I familiari hanno provveduto ad avvisare in Comune, tanto che l’amministrazione comunale ha diramato l’invito ai cittadini a stare in guardia e verificare sempre prima di far entrare degli sconosciuti in casa.