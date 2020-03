Olgiate, schiuma nel torrente Molgora in località Vigna

La segnalazione è arrivata in Comune da un cittadino

Sul posto l’assessore Fratangeli e il responsabile dell’ufficio tecnico, ma la schiuma si è dissolta velocemente

OLGIATE MOLGORA – Schiuma bianca nel torrente Molgora. La segnalazione è arrivata lunedì scorso in Comune da parte di un cittadino che ha notato l’anomala presenza di schiuma nel torrente Molgora all’altezza della località La Vigna, poco dopo la rotonda dello Scarpone.

Sul posto si sono subito precipitati l’assessore all’Ambiente Matteo Fratangeli e il responsabile dell’ufficio tecnico Marco Cappucci che hanno preso visione di quello che a tutti gli effetti è sembrato uno sversamento non autorizzato.

Nel giro di poco però la schiuma si è praticamente dissolta scivolando più a valle. Inutile è risultato anche il tentativo di risalire il torrente fino al confine con Santa Maria Hoè per cercare l’origine del presunto sversamento.

Dell’episodio è stato inoltre informato anche il sindaco del Comune limitrofo Efrem Brambilla che solo alcuni giorni prima era intervenuto sempre sul torrente Molgora per verificare l’anomala colorazione delle acque. “Purtroppo non siamo riusciti neppure a chiamare in tempo l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – precisa Fratangeli – . La schiuma si è dissolta in maniera rapidissima”.