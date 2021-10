E’ successo ieri sera, venerdì, al confine tra Calco e Olgiate poco prima del cavalcavia ferroviario

L’auto guidata da un 31enne è finita infilata nel guardrail: il giovane è stato trasportato in codice giallo in ospedale

OLGIATE – Tanta paura ieri sera, venerdì, per un automobilista la cui auto, un Fiat Doblò, è finito infilato nel guardrail posto ai lati della Como – Bergamo. L’incidente è avvenuto qualche manciata di minuti prima delle 22 subito dopo la rotonda del Cornello e poco prima del cavalcavia ferroviario.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi del caso, l’automobilista ha perso improvvisamente il controllo dell’auto che è finita fuori strada andando a infilarsi nel guardrail posizionato ai lati. Un urto violentissimo che ha praticamente squarciato la parte anteriore dell’auto. Immediata è così scattata la chiamata alla centrale di Areu con l’invio, sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza della croce rossa di Olgiate e l’automedica.

Fortunatamente le condizioni del giovane alla guida sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento: i sanitari, dopo i primi accertamenti sul posto, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Mandic di Merate.