Olgiate, vandalizzata la cassetta degli attrezzi del Piedibus. L’appello dell’assessore

L’amara sorpresa questa mattina, lunedì, al capolinea della linea arancione in via Aldo Moro

L’appello dell’assessore Colombo: “Voglio incontrare chi ha compiuto questo gesto per ascoltarne le ragioni”

OLGIATE – La cassetta degli attrezzi del Piedibus vandalizzata, probabilmente con un petardo. E’ l’amara sorpresa scoperta questa mattina, lunedì 10 gennaio, dai volontari del servizio Piedibus che si sono ritrovati al capolinea della linea 1 arancione in via Aldo Moro, per riprendere il servizio di accompagnamento a scuola dopo la pausa natalizia.

La cassetta rossa, installata davanti al distributore di acqua alla spina, per contenere gli strumenti utilizzati per il servizio (la corda a cui gli studenti si attaccano per camminare in sicurezza e mantenere il giusto distanziamento e il gel disinfettante per le mani), era stata infatti manomessa. “Fortunatamente il coordinatore del Piedibus la aveva lasciata vuota visto che il servizio sarebbe stato sospeso con la chiusura della scuola – commenta l’assessore all’Istruzione Paola Colombo, sconcertata per il ripetersi di episodi di vandalizzazione verso questa cassetta che avevano portato gli stessi bambini del Piedibus a scrivere un biglietto chiedendo di non danneggiarla sottolineando come all’interno non vi fosse nulla di valore.

“E’ successo di nuovo e quindi mi chiedo perché. Vorrei incontrare chi ha compiuto questo danneggiamento per ascoltare le ragioni che lo o li hanno spinti a compierli. Il servizio Piedibus è dedicato ai nostri piccoli cittadini e si basa sull’impegno per la nostra comunità da parte di magnifici volontari, che ogni volta restano delusi e amareggiati di fronte a questi atti”.

L’amministrazione comunale ha anche diffuso un appello chiedendo ai propri cittadini di segnalare eventuali informazioni in merito a questo episodio, scoperto solo questa mattina: “Spero davvero che l’autore o gli autori di questo gesto si facciano avanti perché li vorrei incontrare e ascoltare” conclude Colombo, lanciando un segnale di apertura a chi, magari per noia o per rabbia, ha danneggiato un bene di tutti. Non solo: l’intenzione dell’assessore è anche quella di affrontare l’argomento nell’imminente appuntamento del 22 gennaio per il rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi, chiedendo quindi agli stessi studenti una responsabilizzazione e uno “scatto” d’amore verso la propria comunità.