Osnago. Frontale tra un’auto e un camioncino, quattro persone coinvolte

Lo schianto poco dopo le 6.30 lungo la provinciale 342

Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita

OSNAGO – Brutto incidente nella prima mattinata di oggi, sabato 25 settembre, a Osnago lungo la Strada Provinciale 342. Fortunatamente, delle quattro persone coinvolte, nessuna sarebbe in pericolo di vita.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 6.30 quando un’auto, una Fiat Punto che viaggiava in direzione Milano, per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un camioncino Iveco sul quale viaggiavano tre persone.

Il botto è stato molto violento, la parte anteriore dell’auto è andata distrutta nell’impatto, anche il camioncino ha riportato danni ingenti. Sul posto ambulanze e automedica che hanno soccorso due uomini di 42 e 40 anni e due ragazzi di 22 e 18 anni nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita.