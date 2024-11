Osnago. Malore in strada, 64enne soccorso in gravi condizioni

E’ successo verso le 11.30

L’uomo trasportato all’Ospedale San Gerardo

OSNAGO – Un uomo di 64 anni è stato soccorso questa mattina a Osnago dopo aver accusato un malore. L’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità) in via Pinamonte De Capitani, verso le 11.30.

In posto si sono portati i soccorritori, un’ambulanza della Croce Bianca di Milano (Merate), l’automedica e l’elisoccorso del 118 decollato da Bergamo.

Stabilizzato in posto l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Gerardo di Monza.