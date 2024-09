Osnago piange la scomparsa dell’ex vicesindaco Gabriele Caglio

Figura di spicco nel panorama politico e amministrativo è stato eletto in Consiglio Comunale per tre mandati ricoprendo il ruolo di consigliere, assessore al Bilancio, Organizzazione e Comunicazione e di vice sindaco

OSNAGO – È venuto a mancare Gabriele Caglio, figura di spicco per Osnago, che ha servito con impegno e dedizione nel Consiglio Comunale per tre mandati, dal 1999 al 2014. Caglio è deceduto venerdì scorso, 13 settembre, all’età di 76 anni.

“Caglio si era avvicinato al gruppo Progetto Osnago perchè positivamente colpito dal cambiamento generato in paese durante il primo mandato di Marco Molgora – ricordano dal gruppo della civica ‘Progetto Osnago’ – si era messo a disposizione ed era stato candidato nel 1999, venendo eletto come Consigliere Comunale”. Per Caglio fu l’inizio di un percorso politico caratterizzato da grande volontà e decisione.

Durante i due mandati di Paolo Strina, Caglio ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio, Organizzazione e Comunicazione, conquistando la fiducia della comunità al punto da essere eletto vicesindaco nel 2009, grazie alle numerose preferenze ottenute alle urne. In questi anni, ha rappresentato il Comune di Osnago nei Consigli di Amministrazione di Ecosystem SpA e Ecosystem Reti, e ha partecipato attivamente alla Consulta Bilancio e Tributi comunale.

La sua passione e competenza si estendevano anche alla comunicazione grafica, ambito in cui, forte della sua esperienza come direttore dell’Ufficio Tecnico di una casa editrice, ha contribuito al rinnovamento visivo del notiziario comunale Incontro e del giornalino osn@go.it di Progetto Osnago.

Oltre che per la sua carriera politica e professionale, Gabriele Caglio sarà ricordato per il suo spirito di servizio e il forte legame con la comunità. Tra i soci fondatori di “Io per Osnago”, ha sempre dimostrato un attaccamento profondo al paese, lavorando con impegno per il suo miglioramento.

Il gruppo Progetto Osnago ha espresso profondo dolore e sgomento per la sua prematura scomparsa, manifestando “vicinanza alla moglie e alle figlie in questo momento di lutto”.

Chiunque voglia dare l’ultimo saluto a Gabriele potrà farlo presso la Sala Funeraria delle Onoranze Funebri Mattavelli in via Pitagora 6, oppure in occasione del funerale, che si terrà lunedì 16 settembre alle ore 14:30.