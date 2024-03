Pecora sui binari: la insegue il sindaco. Treni bloccati per un’ora

E’ successo domenica a Olgiate: la pecora non ne voleva sapere di liberare i binari

La circolazione ferroviaria è stata interrotta a lungo: sindaco e assessore impegnati per circa un’ora a convincere l’ovino a spostarsi dalla ferrovia

OLGIATE – Pecora sui binari, la insegue il sindaco. E’ successo domenica pomeriggio a Olgiate, quando il primo cittadino Giovanni Battista Bernocco si è trovato a dover intervenire per un ovino finito a pascolare lungo la ferrovia Milano – Lecco nel tratto compreso tra la stazione di Olgiate Calco Brivio e la galleria di Olcellera.

A lanciare l’allarme un passante che aveva notato la presenza dell’animale lungo la ferrovia, attivando le forze dell’ordine. Avvisato dall’insolita situazione anche il sindaco che si è portato sul posto insieme all’assessore Paola Colombo e a un amico. E’ stato lo stesso primo cittadino a contattare poi la Polizia ferroviaria chiedendo di sospendere la circolazione ferroviaria per evitare incidente e cercare di recuperare la pecora.

Un’operazione che si è rilevata più difficile e lunga del previsto, dato che l’ovino non ne voleva proprio sapere di abbandonare i binari. Dopo una quarantina di minuti, la situazione si è risolta con la pecora che, una volta visto bloccato l’ingresso in galleria, si è infilata in in un buco della recinzione allontanandosi dalla ferrovia.

A quel punto, con le rotaie finalmente libere, sindaco e assessore hanno nuovamente contattato la Polfer comunicando che la situazione era tornata alla normalità ed era possibile quindi ripristinare la circolazione dei treni.