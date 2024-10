Si cerca Rachele, una ragazza di 14 anni di Robbiate, scomparsa da casa

La minorenne si è allontanata questa mattina, venerdì, dalla stazione di Monza

Chiunque abbia informazioni utili è pregato di mettersi in contatto con i Carabinieri

ROBBIATE – Da questa mattina non si hanno più sue notizie. Sono in corso le ricerche di Rachele Rose R., la ragazza di 14 anni, residente a Robbiate, che questa mattina, venerdì 18 ottobre, si è allontanata dalla stazione di Monza, senza più mettersi in contatto con la famiglia.

Alta 155 cm, di corporature normale, Rachele ha capelli scuri e occhi chiari. Indossa un giubbotto smanicato nero e una felpa rosa, jeans, scarpe da ginnastica e occhiali di colore nero.

Chiunque possa fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare la stazione dei Carabinieri di Merate al numero 039 9514000.

La notizia della scomparsa di un altro minore arriva a poche ore dal ritrovamento di Luca, il 16enne scomparso di casa la notte tra il 10 e l’11 ottobre, ritrovato mercoledì sera alla stazione Moscova della metropolitana di Milano dopo giorni di meticolose ricerche, in cui un ruolo fondamentale e preziosissimo è stato svolto dalle telecamere.