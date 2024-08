Merate: mamma e figlio muoiono a poche ore di distanza. Domani funerale congiunto

Mercoledì alle 15 i funerali di Maria Conti e Antonio Bonanomi

L’anziana madre è morta in casa di riposo: il figlio è stato trovato privo di vita ieri sera nella sua abitazione

MERATE – Lei è morta ieri mattina, lunedì, nella casa di riposo dove era ricoverata. Lui, invece, è stato trovato morto in casa ieri sera, quando la sorella, non riuscendo più ad avere sue notizie, ha allertato i soccorsi, che si sono conclusi, purtroppo, nel peggiore dei modi.

E’ enorme il cordoglio in tutta la città per la scomparsa di Maria Conti, 86 anni e Antonio Bonanomi, 57 anni, mamma e figlio, morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra.

L’anziana madre è morta infatti ieri mattina in casa di riposo dove era ospite da qualche tempo. Il figlio invece è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via De Amicis ieri sera. A lanciare l’allarme la sorella, preoccupata dal fatto che l’uomo non rispondesse più al telefono.

Ingente la mobilitazione di soccorsi con ambulanza, carabinieri e Vigili del Fuoco arrivati, dopo cena, nella strada che si affaccia su via don Cazzaniga. Sono stati proprio i pompieri a riuscire a raggiungere l’appartamento di Bonanomi, situato al primo piano, riuscendo a entrare da una finestra. Una volta entrati la tragica scoperta: l’uomo era riverso a terra, morto per cause naturali.

I funerali verranno celebrati domani, mercoledì 14 agosto, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. Maria e Antonio sono composti presso la casa funeraria Lavelli di via Como; orario visite: 8.30-12, 14 – 18.