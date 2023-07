“Mezzogiorno di fuoco” per i pompieri impegnati in 3 interventi

In pochi minuti tre chiamate di intervento per due incidenti e un infortunio in zona impervia

LECCO – Tre interventi in pochi minuti hanno visto impegnati i Vigli del Fuoco a Valmadrera, Civate e Bellano.

La prima chiamata è giunta alle 12.13 circa, con la richiesta dalla Soreu118 per un supporto in un intervento di soccorso in ambiente impervio a Valmadrera, zona frazione Belvedere, per una persona ferita. Sul posto è intervenuto il distaccamento di Valmadrera e il SAF Lecco.

Alle 12.30, intervento lungo la SS36, in direzione Sud, all’altezza del comune di Civate, a seguito di un incidente stradale, sul quale è giunta un’autopompa da Lecco insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera.

La terza chiamata è giunta alle 12.40, per un altro incidente avvenuto lungo la SS36, all’interno della galleria Regoledo, in direzione sud, nel comune di Bellano, sul quale si è portato il distaccamento di Bellano, unitamente all’ambulanza del Soccorso Bellanese.